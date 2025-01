Lanazione.it - Influenza oltre il tunnel del picco. Ogni giorno 200 al Pronto Soccorso. Ma la metà non erano emergenze

Leggi su Lanazione.it

"gettonatissimo", nella stagione di virus e batteri che corrono, con una media di 195 accessi al. Livelli elevati nella stagione più a rischio, in quella dove persone si ritrovano alle prese non solo con l’ma pure con la polmonite. Molti i casi nel mese dell’apice delle malattie respiratorie e a finire nelle sale dell’hub dell’emergenza sono anche le persone più giovani, con un fisico sano. È l’osservatorio più avanzato quello di Maurizio Zanobetti, al timone della struttura nuova di zecca, ora al test probante. "Abbiamo un incremento degli accessi in queste settimane, tuttavia in linea con il trend nazionale. Sicuramente, in questo pediodo c’è una recrudescenza delle malattie da raffreddamento che hanno riportato i numeri degli ingressi alsu livelli importanti: la media giornaliera oscilla tra i 140 e i 195 accessi".