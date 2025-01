Metropolitanmagazine.it - In Olanda è nato il corso di laurea in heavy metal : l’open day il 26 gennaio

Continuano ad incrociarsi il mondo della musica e quello accademico, con l’annuncio indella nascita deldiin.Già nel 2022 l’università aveva messo gli occhi addosso alla musica, quando Kanye West diventava oggetto di studio di undidella Concordia University di Montreal, nel quale si ripercorreva la carriera del rapper dagli esordi al successo degli album College Dropout e My Beautiful Dark Twisted. L’anno successivo, la Stanford University proponeva unonline sulla musica e la cultura dei Grateful Dead, mentre la prima artista pop ad avere calamitato l’attenzione degli atenei è stata Taylor Swift. In Arizona èildinel quale il focus sulla popstar, sul fenomeno mediatico alle sue spalle, i gossip, le sue rivincite, lavorando al tempo stesso sulla psicologia, riconnettendosi per esempio all’album Reputation del 2017.