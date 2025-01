Panorama.it - Il superfood made in Sicilia

Leggi su Panorama.it

Il fico d’India è ricco di nutrienti preziosi. Ma anche le altre parti della sua pianta adesso trovano un impiego nel settore alimentare, in cosmetica, bioedilizia e produzioni tessili. Con un’interessante ricaduta economica.Saziano, forniscono molta energia, hanno eccellenti proprietà nutritive e sono versatili. Con il loro piacevole gusto zuccherino e pastoso, i fichi d’India promettono una salute di ferro. Il frutto è considerato un «» perché ha un elevato contenuto di polifenoli e composti antiossidanti, vitamina C, vari sali minerali ed è ricco di fibre che possono essere anche dei «prebiotici», utili per la flora batterica. Per i principi di cui è ricco, insomma, racchiude un piccolo tesoro per l’alimentazione umana e animale del futuro. E ha anche un altro vantaggio: necessita di poca acqua per sopravvivere e crescere, una caratteristica che ha permesso a questa antica pianta di diffondersi in ambienti a forte siccità.