‘Il Lago dei Cigni’ | protesta in strada eccellenza sul palco

Tempo di lettura: 3 minutiUno spettacolo di danza classica, tra i più famosi e rappresentati in tutti i teatri del mondo, ‘Ildei Cigni‘, a Benevento diventa occasione per una contestazione portata avanti dalla numerosa comunità ucraina residente in città.Diversi manifestanti, infatti, si sono radunati dinanzi al Teatro Comunale – sin da un’ora prima dell’inizio e restandovi fino al termine dell’evento – esponendo bandiere, cartelli e slogan con i quali hanno invocato solidarietà da parte dei cittadini beneventani.Le motivazioni alla base dellasono state esposte da Iryna Gasko, promotrice della mobilitazione: “Non siamo contro questo spettacolo teatrale in sé, ma contro la totale mancanza di sensibilità palesata dalle istituzioni beneventane, così come dalla stessa Accademia di Santa Sofia che ha inserito nella propria rassegna una Compagnia costituita da interpreti di nazionalità russa.