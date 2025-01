Liberoquotidiano.it - Il Como travolge l'Udinese 4-1 e va in zona salvezza

Torna al successo ile lo fa a spese dell'. La formazione di Fabregas si impone 4-1 nel posticipo della 21/a giornata di Serie A. Padroni di casa avanti con Diao (5'), Strefezza raddoppia al 44'. Nella ripresa Payero accorcia le distanze per i friulani (50'). I due gialli rimediati da Goldaniga in pochi minuti lasciano ilin inferiorità numerica, ma anche la squadra di Runjaic resta in dieci per il rosso sventolato a Solet. L'autogol di Bijol (78') vale il 3-1 per i padroni di casa che vanno ancora a segno con Nico Paz al 90'. In classifica ilsale a 22 punti, l'resta ferma a 26.