Tvzap.it - “I fatti vostri”, paura per Anna Falchi che sviene in diretta

Leggi su Tvzap.it

News tv. “I”,perchein. Ogni giorno su Rai 2 va in onda I. Attualità, cultura ed intrattenimento contraddistinguono questo programma che alterna momenti di divertimento alla possibilità di vincere ricchi premi. Alla guida della trasmissione ci sono Tiberio Timperi e, la quale ha avuto un piccola disavventura svenendo nel corso dell’ultimaandata in onda. ( dopo le foto)Leggi anche: “Verissimo”, Gemma Galgani ha parlato della malattia della sorellaLeggi anche: “Assorbita totalmente”. Eleonora Giorgi, la triste confessione sulla malattiaLeggi anche: “Storie italiane”, la rivelazione della moglie di Totò Schillaci sulla malattiaLeggi anche: Totò Schillaci ricoverato in ospedale: che malattia ha e come sta“I”,percheinDurante la puntata de I, andata in onda oggi 21 Gennaio 2025, sono arrivati in studio diversi ospiti e tra questi anche l’attrice Lucia Sardo e il marito Marcello Cappelli, che hanno affrontato la reclusione volontaria del figlio, diventato un hikikomori.