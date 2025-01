Dilei.it - I 4 momenti dell’insediamento di Trump che non dimenticheremo

Donaldha giurato come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America il 20 gennaio 2025. Una data già di per sè carica di significato essendo il Martin Luther King’s Day, festività nazionale in onore dell’attivista e Nobel per la pace da cui prende il nome. Lo stesso (nuovamente) neo-Presidente lo ha ricordato nel suo discorso, ma ci torneremo più avanti. Un giorno che gli Stati Uniti e il mondo ad essi inestricabilmente collegato hanno guardato con trepidazione, chi attendendo il peggio da un personaggio sicuramente controverso, chi, sperando nel meglio possibile. La giornata è stata costellata diche definiamo iconici e ricchi di significato, durante una cerimonia in cui pochissimo viene lasciato al caso e in cui sono emersi alcuni indizi che guideranno il nostro futuro nei prossimi anni.