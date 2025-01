Ilrestodelcarlino.it - Danni per l’alluvione: domande entro il 24

Modalità e tempistica della scadenza sull’invio delledi ristoro per gli alluvionati del settembre 2024: la Regione fissa una sola, unica scadenza sia per i privati cittadini che hanno subìtoalle proprie abitazioni e ai propri beni che per le imprese. Lo ha deciso Palazzo Raffaello che ieri, attraverso i suoi tecnici, ha diffuso l’importante notizia che dà vigore ai cittadini dei comuni colpiti dalle piogge e dalle esondazioni di fiumi e canali tra il 18 e il 19 settembre scorsi. La scadenza temporale era stata fissata per i privati a ieri sera a mezzanotte; chi non aveva quindi depositato la propria domanda, segnalando tutti iarrecati dal maltempo di quattro mesi fa, rischiava di non avere risposte sui ristori. Per i privati il ristoro è di 5mila euro, per le imprese 20mila, come previsto perdel senigalliese nel 2022.