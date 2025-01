Thesocialpost.it - Cosenza, neonata di appena un giorno rapita in ospedale e poi ritrovata

Leggi su Thesocialpost.it

Si è conclusa per fortuna con un lieto finte la storia delladi unche era stata. La piccola, Sofia Cavoto diun, era stata prelevata all’interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30 del 21 gennaio. Sul posto è intervenuta la polizia. L’allarme è stato diramato a tutte le forze dell’ordine e dopo tre ore la piccola è stata. Le sue condizioni sono buone e non sarebbe in pericolo.Leggi anche: Catania, crolla una palazzina di tre piani per una fuga di gasSecondo le prime notizie, nella clinica si sarebbe presentata una donna col volto coperto parzialmente da una mascherina che, spacciandosi per una infermiera ha prelevato la bambina dicendo alla mamma che doveva portarla dal pediatra, e se ne è andata.