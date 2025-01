Juventusnews24.com - Club Brugge Juve: alla scoperta degli avversari in Champions. Giocatori, formazione, allenatore e curiosità

Leggi su Juventusnews24.com

di Tommaso Votteroverso il match della fase a gironi diLeagueLa, dopo l’importantissima vittoria ottenuta in campionato contro il Milan, affronta questa sera ilinLeague. Andiamo a scoprire alcuni particolari della squadra belga,a dei bianconeri per il settimo match della fase a gironi.: la stagione della squadra belga tra campionato eLeagueL’andamento delin campionato è perfettamente in linea con le aspettative generali. La squadra belga, fino ad ora, è al secondo posto ma in piena lotta per la vittoria finale: il Genk primo, infatti, dista solamente un punto (42 contro 43). InLeague, invece, non stanno facendo semplicemente bene, bensì un qualcosa in più.