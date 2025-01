Laprimapagina.it - Camilla Bianchini: esce il podcast “Call Back”, online il primo episodio

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 20 gennaio 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale la prima puntata di “”, ilfictional italiano prodotto da Blackcandy Produzioni e tratto dall’omonimo romanzo di, edito da Bertoni Editore.Nel, intitolato “Il lavoro dell’attore consiste nel cercarlo”, conosciamo Nina, protagonista e voce narrante del. Ha trentadue anni e ama dire che si chiama così per la protagonista de “Il Gabbiano” di ?echov, ma in realtà era il nome della nonna che aveva una merceria e non sapeva nemmeno chi fosse ?echov. Nina è un’attrice, ma fatica a definirsi tale, specialmente sulla carta d’identità. Forse perché ancora si barcamena tra lavoretti part-time malpagati, o forse perché è in cerca di un ruolo, nella vita e nella fiction Gente di Mare 50, per cui ha appena fatto un provino.