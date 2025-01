Davidemaggio.it - Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri

Attimi di apprensione pernellaodierna de I. Nel finale della trasmissione, la conduttrice ha avuto un improvviso mancamento. Immediati i soccorsi dei colleghi, con Tiberio Timperi che ha subito stemperato con delle battute.Tutto è avvenuto nel momento dei saluti, mentre lasi stava congedando dai telespettatori per dare la linea al TG2.Pronti quasi tutti schierati per darvi l’appuntamento a domani mattina, come sempre, 11.10. oh Dio mioha detto la conduttrice, prima di cascare a terra. Tiberio Timperi ha però subito chiesto alla collega se fosse uno scherzo. “No, sono svenuta, scusate“, ha prontamente risposto lavisibilmente ko.Allora, avremo materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri. Comunque sta bene, è tranquillaha quindi ironizzato Timperi, conintenta a precisare che “mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto“.