Sostenibilità e performance | l' evoluzione dei cavi per energia e telecomunicazioni

- Milano, 20 Gennaio 2025. Da diversi anni, il settore industriale deiperè stato protagonista di una trasformazione significativa, spinta dall'esigenza di combinare prestazioni elevate con una maggioreambientale. In effetti, la crescente attenzione verso le problematiche di ecoha spinto le aziende di molti settori industriali a sviluppare soluzioni innovative in grado di ridurre l'impatto ambientale sia in fase di produzione sia durante il ciclo di vita del prodotto. Un ruolo importante in questaè rivestito dall'efficienza energetica, elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi disostenibile che sono stati fissati a livello globale (per esempio raggiungere la neutralità climatica entro il 2050).