Sicurezza: 15mila telecamere a bordo dei bus di Autolinee Toscane. E il guidatore ha il pulsante per chiamare la polizia

Quello delle aggressioni ai danni degli autisti dei bus "è un fenomeno che è difficile da reprimere immediatamente, ci vorrà anche del tempo per fare in modo che si rompa quel clima di impunità", ma "abbiamo impiantato qualcosa come 15.000in più di 2.800 mezzi in tutta la regione". Lo ha affermato Gianni Bechelli, presidente di, a margine di un convegno sul tema organizzato dalla CislL'articolodei bus di. E ilha ilperlaproviene da Firenze Post.