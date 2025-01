Lettera43.it - Russia, Putin: «Congratulazioni a Trump, pronti a dialogare sulla situazione in Ucraina»

Nel giorno dell’insediamento di Donaldalla presidenza degli Stati Uniti, il presidente russo Vladimirha espresso le suedurante una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, come riportato dall’agenzia Ria Novosti. Lo Zar ha accolto con favore le dichiarazioni dinecessità di «prevenire una terza guerra mondiale», e ha ribadito la disponibilità dellaa «con la nuova amministrazione americana. La cosa più importante è eliminare le cause profonde della crisi», ha dichiarato.La volontà didi organizzare nei prossimi mesi un incontro conIntanto, secondo fonti della Cnn,avrebbe già dato istruzioni al suo team per organizzare una telefonata connei prossimi giorni. L’obiettivo è discutere la possibilità di un incontro nei primi mesi di presidenza per cercare di porre fine alla guerra in