Rheinmetall-Leonardo, ok dell'Antitrust tedesca alla joint venture

Il Bundeskartellamt, l’Antitrust, ha approvato la costituzione di unatra. La nuova società, denominataMilitary Vehicles (Lrmv), avrà sede a Roma e sarà responsabile, in caso di aggiudicazione del contratto da parte del ministero della Difesa italiano, di agire come capocommessa e integratore di sistemi per la produzione di veicoli corazzati militari, come carri armati principali e veicoli da combattimento per la fanteria. Secondo i requisiti stabiliti, almeno il 60 per cento del valore aggiunto del progetto dovrà essere realizzato in Italia.Il ceo diRoberto Cingolani (a destra), stringe la mano al presidente diArmin Papperger (Imagoeconomica).In una nota, l’Antitrust ha precisato chefornirà il contributo tecnologico legatosua elettronica per la difesa, mentresi occuperà principalmente delle piattaforme già esistenti, come il carro armato Panther e il veicolo da combattimento di fanteria Lynx.