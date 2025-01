Anticipazionitv.it - Nuovo appello di Valerio Scanu a Maria De Filippi: “Mi piacerebbe chiarire”

Leggi su Anticipazionitv.it

torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni suDe. Il cantante, attualmente impegnato con il programma Ora o Mai Più, ha raccontato dettagli inediti sulla sua querela con la conduttrice di Amici e ha svelato retroscena sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo.ha espresso un desiderio importante nei confronti della conduttrice, ripercorrendo gli anni passati e le scelte che l’hanno portato fino a qui.La querela diDeIn un’intervista recente,ha ricordato la querela ricevuta nel 2017 daDe. L’artista ha ammesso di aver preso decisioni sbagliate in passato, influenzato anche da cattivi consigli. “Se mi riferivo a lei quando ho detto che ho pestato i piedi a persone importanti? Sì. Detto questo a me farebbe piacere parlarle.