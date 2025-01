Ilrestodelcarlino.it - Notte di terrore in piazza Tre Martiri. Dopo la rissa aggrediscono i soldati: "Vi sgozziamo tutti come in Tunisia"

"Vi ammazzofacciamo noi in. Vi sgozzo", continuava a urlare lui, mentre i militari cercavano di bloccarlo.diin centro venerdì a Rimini. Tutto è iniziato con unascoppiata inTre, pochi minuti prima delle 23. Alcuni passanti hanno dato l’allarme, sul posto si sono precipitati idel settimo reggimento ’Vega’ dell’Esercito impegnati con l’operazione ‘Strade sicure’, che si trovavano in centro per gli abituali controlli sulla movida riminese durante il weekend. Quando i militari sono arrivati inTre, hanno sorpreso 5 giovanissimi che se la stavano dando di santa ragione.erano alterati – probabilmente sotto l’effetto di droga e alcol – e nonostante il freddo uno di loro era addirittura a torso nudo. Alla vista delle divise 3 dei ragazzi coinvolti sono riusciti a scappare, mentre gli altri 2 sono stati individuati e fermati.