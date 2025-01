Quotidiano.net - Musk accusato di fare il saluto romano, i post di Stroppa e le polemiche sui social. Ecco il video

Roma, 20 gennaio 2025 – Prima la mano sul cuore, poi il braccio alzato verso i sostenitori di Trump, radunati alla Capital One Arena di Washington D.C. Polemica suiper il gesto di Elondi aver fatto il. E per ben tre volte di seguito. Il braccio alzato del ceo di Tesla, X e SpaceX, non è passato inosservato, tanto che in tanti, sui, hanno rilanciato ilaccusando: “Ha appena fatto ilnazista in diretta tv”. A gettare acqua sul fuoco delleè Andrea, referente italiano di Elon, che in unchiarisce: “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per unnazista, è semplicemente quello di Elon, affetto da autismo, che esprime i suoi sentimenti dicendo: ‘Voglio darti il ??mio cuore’, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono.