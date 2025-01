Calciomercato.it - L’Inter studia la situazione: il prossimo colpo può arrivare dal City

I nerazzurri sono alla finestra per un calciatore in uscita dalla formazione di Guardiola: occhio all’acquisto dalla PremierNapoli chiama,risponde. La squadra di Inzaghi in campionato non molla la presa sugli azzurri, sogna l’aggancio e il sorpasso sfruttando il calendario e il recupero con la Fiorentina ed intanto si concentra sulla Champions League.la: ilpuòdal(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri contro lo Sparta Praga hanno un grande obiettivo: portare a casa i tre punti che significherebbero qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando così il doppio confronto dei playoff. Aspetto non secondario visto il calendario intenso che attende la formazione campione d’Italia nelle prossime settimane ed è anche per questo che Inzaghi contro l’Empoli ha fatto anche turnover per preservare forze fresche per la sfida Champions.