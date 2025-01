Ilgiorno.it - Il testimone, il filmato eliminato e i frame di dashcam e bodycam

Sin dai primi giorni, i carabinieri mettono a disposizione dei pm anche i filmati girati da unae da una: la prima era montata nell’abitacolo della terza macchina, "Volpe 60"; la seconda era appuntata sull’uniforme di uno dei militari. Il 7 gennaio, Tg3 e TgLa7 trasmettono alcune immagini registrate dallae parte delle comunicazioni tra pattuglie del Radiomobile e centrale operativa, comprese l’esclamazione "Vaffa. non è caduto" dopo l’impatto in via Lovanio e la risposta "Bene" all’affermazione "Sono caduti" pronunciata da chi in quel momento non conosceva né le circostanze dell’incidente né le condizioni dei feriti. Nove giorni dopo, il programma Dritto e Rovescio manda in onda parte del contenuto della, che ha immortalato i primi soccorsi a Ramy e Fares. Alcuni di quei fotogrammi non sono agli atti: il militare dellaviene sentito dai pm; e scattano gli accertamenti per capire se non li abbia consegnati di proposito o se ci sia stato un errore di trasmissione.