Quotidiano.net - Il meme coin di Melania Trump affonda quello di Donald. Spunta cripto su Barron (e fa +60mila per cento)

Leggi su Quotidiano.net

New York, 20 gennaio 2025 – La legge di Accorsi è una garanzia. E così, ispirandosi al mitico “Two gust is megl che uan’, anche– a pochi giorni di distanza dal marito- si è buttata nel mondo dei. E le quotazioni di tutto il-mercato sono impazzite. L’annuncio della First Lady è arrivato domenica su X e nel giro di qualche ora le quotazioni di $sono schizzate di oltre il 15mila per, affossando però tra le altre anche ildel marito, che è passato da un massimo di quasi 75 dollari a circa 50 dollari (al momento del lancio, è sempre bene tenerlo a mente, un gettone di Thevaleva appena 18 centesimi). Cosa sono isonovalute che si basano su temi popolari e spesso umoristici. Il loro valore è fortemente influenzato dache gli specialisti definiscono l'hype mediatico, ovvero l’attenzione di quotidiani e social.