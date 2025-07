L’opinione di Bandow | gli USA non hanno particolari obblighi verso l’Ucraina non rischino di diventare parte belligerante

La funzione dei presidenti USA è di servire gli interessi dello Stato e del popolo americano, non di fare i poliziotti del mondo. Partendo dall'esempio storico della crisi di Cuba del 1962 e dal testo del Memorandum di Budapest, bisogna concludere che oggi l'America rischia inutilmente e insensatamente di entrare in guerra contro la Russia. È questa l'analisi di Doug Bandow, autore di testi politici, ex assistente speciale di Ronald Reagan e studioso del Cato Institute,think tank statunitense con sede a Washington USA poliziotti del mondo. Il conflitto russo-ucraino prosegue con Mosca che fa qualche limitata conquista territoriale e che lancia grossi attacchi con droni e artiglieria.

