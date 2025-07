Forbidden Fruit Alihan e Zeynep fanno l’amore e scoppia la passione video

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, il rapporto tra Alihan e Zeynep si fa sempre più importante. Ed ecco che scoppia la passiona tra i due, mentre Ender inizia a tramare contro la ragazza, in cerca di vendetta contro sua sorella Yildiz. Ciò accade quando Zeynep cerca di mettere le distanze dal suo capo, il quale continua a ricevere pressioni da Lal, con cui ha avuto una frequentazione poco seria. Alihan non si ferma e fa di tutto pur di conquistare la sua giovane segretaria, portandola anche sul suo aereo privato per trascorrere insieme qualche ora fuori città . Ebbene proprio in questa circostanza la passione si accende.

