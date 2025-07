CIRAS – Una Subaru Legacy ex Prodrive per il rientro di Pedro

Il pilota bresciano è pronto a ritrovare Emanuele Baldaccini per correre nel Campionato Italiano Rally Storici. Per lui l’iconica vettura giapponese preparata dalla Balletti Motorsport Tutto pronto per il ritorno di “Pedro” nel mondo dei rally storici. Il pilota bresciano rientra nella specialitĂ che tante soddisfazioni gli ha regalato. Prima di passare in questi ultimi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

