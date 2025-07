Fiumicino cambio al comando della Capitaneria di Porto

17 Luglio Cambio al Comando della Capitaneria di Porto – Cerimonia ufficiale Fiumicino, 14 luglio 2025 – Il 17 luglio, in Viale Traiano, si terrĂ a la celebrazione del p assaggio di consegne tra comandanti della Capitaneria di Porto, alla quale prenderĂ parte, tra le altre autoritĂ , il Sindaco Mario Baccini. La presenza del Primo Cittadino è prevista per le ore 19. Per permettere il regolare svolgimento della cerimonia verrĂ istituita a seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad esclusione dei veicoli di servizio della Capitaneria di Porto, delle forze dell’ordine e dei partecipanti all’evento: istituzione di Divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in tutto il perimetro della Caserma della Capitaneria di Porto a partire dal civico 37 di Viale Traiano e di tutte le vie perimetrali (Via Pammacchio, Via Cavriani lato CP e Via Arsia), il giorno 17 luglio 2025, dalle ore 08. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it