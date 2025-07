Il panorama televisivo italiano si arricchisce di un nuovo appuntamento con uno dei game show più amati, che torna in prima serata su Canale 5 a partire dal 14 luglio 2025. La nuova edizione di La Ruota della Fortuna promette innovazioni e una veste rinnovata, mantenendo però i tratti distintivi che ne hanno decretato il successo nel corso degli anni. In questo approfondimento vengono analizzate le caratteristiche principali del format, i conduttori, le novità introdotte e le modalità di trasmissione. la messa in onda e la collocazione temporale. La trasmissione debutta nell’ access prime time, alle ore 20:35 circa, subito dopo il telegiornale serale del TG5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La ruota della fortuna 2025: novità sul format e aumento del montepremi