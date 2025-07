Giuseppe Molonia ha un’altra dopo Rosanna? Che si sa e la reazione della dama di UeD

La relazione tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino è giunta al termine dopo Uomini e Donne. I due avevano lasciato la trasmissione entusiasti di cominciare questo nuovo percorso di vita insieme, ma dopo poco tempo sono cominciati i primi intoppi, che hanno portato di recente ad una rottura alquanto drastica. A quanto pare, però, il cavaliere non ha atteso molto prima di rifarsi una vita, sta di fatto che è stato beccato in compagnia di un’altra donna. Come avrà reagito Rosanna? Giuseppe beccato con un’altra donna dopo Rosanna: cosa è emerso. Giuseppe Molonia ha voltato pagina dopo Rosanna Siino. 🔗 Leggi su Tutto.tv

