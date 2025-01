Lanazione.it - Empoli, ulteriore stretta sull’alcol e sugli orari di chiusura di alcuni esercizi commerciali

, 20 gennaio 2025 – Stop all’alcol dal pomeriggio, in zona stazione. Eanticipata per moltie distributori automatici che vendono alcolici.ha deciso un’per garantire maggiore sicurezza in zona stazione e centro storico. Vanno in questa direzione due ordinanze firmate dal sindaco Alessio Mantellassi, che introducono nuove limitazioni in zone considerate sensibili. La prima dà unadideglidi vicinato alimentare, che dovranno chiudere non oltre le 21, e su quelli di “attività prevalente di artigianato alimentare”, che devono tirare giù il bandone non oltre le 22,30. Ecco le zone indicate: via Marchetti, piazzetta della Madonna della Quiete, via Giuseppe Del Papa, piazza Don Minzoni, via Palestro e via Spartaco Lavagnini.