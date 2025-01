Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Casadei a metà tra Lazio e Torino, ma c’è un piano di Lotito

2025-01-20 08:33:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del:Atra, dipendesse solo da lui, avrebbe già scelto la direzione da prendere. La trattativa per il ritorno in Italia, biancocelesti o granata, può essere decisa dai dettagli che in questo caso fanno eccome la differenza. Ieri sera la società non ha confermato le voci di un avvicinamento ai 15 milioni richiesti dal Chelsea con l’inserimento di alcuni bonus.Lanon molla: cosa chiede il ChelseaIl problema comunque non è tanto il prezzo, bensì la formula: prestito gratuito fino a giugno (non biennale come in Italia) con obbligo di riscatto. Il Toro propone una cifra inferiore, ma un’alta percentuale al Chelsea in caso di futura rivendita.