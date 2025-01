Cultweb.it - Chi era George Orwell e perché il suo impatto sulla società è ancora forte?

, pseudonimo di Eric Arthur Blair, è stato uno degli autori più influenti del XX secolo. Nato nel 1903 in India, il 22 giugno, sotto il dominio britannico, e morto il 20 gennaio del 1950 a Londra,ha trasformato la letteratura e la politica attraverso i suoi romanzi anti realistici. La sua abilità nel combinare osservazioni sociali acute con narrazioni potenti lo ha reso una voce fondamentale contro l’ingiustizia e l’oppressione.nacque in una famiglia “lower-upper-middle class”, come lui stesso la definì, riflettendo un mix di status sociale e limitate possibilità economiche. Dopo aver studiato a Eton, dove fu allievo di Aldous Huxley, scelse una carriera nel servizio coloniale britannico come poliziotto in Birmania. Tuttavia, quell’esperienza lo segnò profondamente, facendolo diventare un critico feroce dell’imperialismo, che definì “il lavoro sporco dell’Impero”.