Ilveggente.it - Caccia al Gratta e vinci: è il più fortunato di tutti i tempi

Leggi su Ilveggente.it

, non importa la “scadenza”: dispensa ancora doni.Il Natale sarà anche alle spalle, ma se ne sente ancora il profumo nell’aria. Sarà che luci e addobbi non sono ancora stati smantellati, sarà che la ripresa, dopo le feste dicembrine, è lenta e macchinosa. Sta di fatto che, per qualcuno, non è ancora del tutto finito. E che ci sono persone che, addirittura, dovevano ancora riscuotere qualche dono.al: è il piùdi(AnsaFoto) – Ilveggente.itCome il fortunatissimo giocatore che, nelle scorse ore, contrariamente ad ogni previsione, ha visto la sua vita cambiare da così a così per via di una scelta che in molti avrebbero giudicato anacronistica e sciocca. Ma che invece, a conti fatti, si è rivelata saggia ed intelligentissima, oltre che indicativa di unsmo pressoché perfetto.