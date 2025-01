Ilgiorno.it - Attilio Fontana invita Donald Trump in Lombardia: “Venga per le Olimpiadi 2026”

Milano, 20 gennaio 2025 – Il giuramento del-bis è appena andato in archivio, fra dichiarazioni di investitura divina e propositi quasi bellicosi, che il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti d’America ha già un invito – non formale, ma sicuramente ufficiale, visto l’autore – per una visita in. Mano tesa Il governatore della Regione, nell’augurare “buon lavoro” a, da oggi ufficialmente 47° Presidente degli Stati Uniti d'America, ha infatti lancia anche un invito: “Lo aspettiamo in, magari in visita alle nostreinvernali del”, ha scritto l’ex sindaco di Varese sui suoi profili social. “Le sfide globali – aggiunge, poi,- richiedono una leadership forte, responsabile e, soprattutto, concreta.