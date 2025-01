Ilfattoquotidiano.it - Sempre costoso e altrettanto inutile: la nuova governance italiana del rugby alle prese col carrozzone Zebre Parma

Cambiano i governi, restano i soliti problemi: ilitaliano non riesce a trovare una soluzione valida per la sua seconda franchigia nello UnitedChampionship (URC), il campionato europeo. Nessuno vuole le, o almeno non abbastanza. Il club sembra destinato a rimanere asul groppone della Federazione, con ancora meno risorse a disposizione.UN BUCO NERO DI RISULTATI E RISORSE PUBBLICHE – Lesono uno dei grandi temi irrisolti del nostro. L’Italia ha fortemente voluto la seconda franchigia nella vecchia Celtic League, il campionato a cui abbiamo dato vita insieme a Gs, Irlanda, Scozia e adesso anche Sudafrica. Ma a differenza di Treviso che qualche risultato l’ha conquistato (specie negli ultimi tempi), ledi– che sono di fatto a partecipazione pubblica se così si può definire la Federazione che ne è proprietaria – si sono rivelate un’autentica armata Brancaleone: dalla fondazione nel 2012 hanno raccolto 9 ultimi posti su 12 edizioni, rivelandosi in compenso un buco nero di contributi, undove accasarsi e strappare il posto fisso.