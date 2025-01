Udinetoday.it - Riorganizzare le urgenze sanitarie, le proposte dell'assessore Riccardi al convegno Nursind

Leggi su Udinetoday.it

Un rapporto rinnovato con la medicina generale, l'implementazionee Case di comunità per rispondere alleminori e il rafforzamentoe cure primarie all’internoe strutture residenziali per non autosufficienti. Sono questi i punti chiave su cui si concentra l’attenzionea.