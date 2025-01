Agi.it - Per gioco deviava le rotte delle navi e cambiava voti sulle pagelle, denunciato hacker 15enne

AGI - Unresidente nella provincia di Forlì-Cesena è statodalla Polizia postale per aver violato alcuni sistemi informatici, riuscendo a deviaredi petroliere nel Mediterraneo e modificando iscolastici dei registri online. Si tratta, secondo quanto appreso, di uno studente di un istituto tecnico del capoluogo romagnolo. Le indagini sono partite alcuni mesi fa con l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Forlì in seguito a una segnalazione di accessi sospetti ai sistemi digazione marittima. L'indagine ha fatto emergere come il giovane si fosse introdotto nei server del Ministero dell'Istruzione e del Merito per alterare iscolastici, realizzando quello che per molti studenti è solo un sogno. Al contempo, si divertiva a manipolare i software digazione, causando deviazioni nelledi mercantili e petroliere.