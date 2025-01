Ilgiorno.it - Milano Green Way: “Il giardino comunitario di migranti e detenuti”

– Una fattoria con le galline, gli asini, le oche del Campidoglio, una casetta blu per le feste dei bambini, una serie di cassoni per la coltivazione degli ortaggi. E poi arnie con migliaia di api, una zona barbecue, un prato aperto a laboratori, corsi di yoga e riflessioni letterarie. Nato nel 2016 da un progetto di rigenerazione urbana,Way è unche si snoda nella zona Sud-Ovest di, oltre la circonvallazione esterna. Interamente recintato da pannelli metallici, di giorno è accessibile al pubblico. “Era una discarica a cielo aperto – racconta Federica Dallacasa, presidente di Opera in fiore, la cooperativa che gestisce il–. Qui lavoranoe persone con disabilità, tutti assunti con contratto”. Il team si occupa di pulire lo spazio, curare le piante, nutrire gli animali.