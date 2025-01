Ilrestodelcarlino.it - Mencarelli: "Racconto la società delle classi"

L’essere umano alle prese con situazioni difficili: a questo il narratore e poeta Daniele(foto) ha ‘abituato’ i suoi lettori. Dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con ‘La casa degli sguardi’ (2018), al reparto di psichiatria con ‘Tutto chiede salvezza’ (2022), alla figura di un padre con un figlio autistico in ‘Fame d’aria’ (2023). Nel suo ultimo libro, sempre edito da Mondadori, ‘Brucia l’origine’,ha scelto il temaorigini, e in particolare del difficile ritorno di un uomo di successo, Gabriele, nel suo quartiere (il Tuscolano, a Roma). L’autore presenterà il romanzo mercoledì alle 20.45 a Carpi, in Auditorium Loria, in dialogo con Pierluigi Senatore, nell’ambito della rassegna ‘Ne vale la pena’. ‘Brucia l’origine’: cosa significa questo titolo? "Incarna gli elementi di contraddizione del testo che è controverso su tanti temi senza dare risposta.