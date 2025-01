Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: bene Giacomel nel primo poligono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 15.0012.38 In 15 hanno trovato lo zero nel, Strelow è stato il più veloce di tutti. Nel gruppo di testa ci sono Jacquelin e Samuelsson che potrebbero provare a fare la differenza.12.37 Due errori per Soerum, uno per Perrot, J.Boe, Laegrid e Fillon Maillet.12.37 Zero di!! Ottima sessione dell’azzurro che riparte nel gruppo di testa.12.36: J.Boe entra in testa, Christiansen è nelle prime posizioni e sarà uno dei primi a sdraiarsi.12.35 Ai 2.3è in sedicesima posizione. Ricordiamo che alsi sparerà in corrispondenza del numero del pettorale12.35 Accelera Jacquelin, che allunga il gruppo.12.34 Ai 1.9 km Jacquelin e Samuelsson passano in testa.