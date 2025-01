Anteprima24.it - La Miwa batte Canosa con una prestazione corale superlativa

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento fa suo il delicatissimo scontro con la Unica Spa Canusium, grazie ad una prova di grinta e sacrificio da parte dei Boars, ridotti ad una rotazione ad otto in seguito all’indisponibilità di Miraglia. I sanniti conquistano meritatamente due punti pesantissimi contro una diretta avversaria per la salvezza, dando l’ennesima dimostrazione del grande cuore di questa squadra, che ha voluto dedicare la vittoria a Matteo Bongiovanni, per la scomparsa del caro nonno poco prima dell’inizio della gara. Si parte immediatamente su ritmi serrati al Pala: le due squadre si sbloccano subito da tre; la Cestistica apre le danze con D’Antonio, mentre pera trovare il primo canestro è Idrissou dalla punta. A dare il primo strappo alla gara è la, con la tripla di Ordine che vale il momentaneo +5.