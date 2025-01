Anteprima24.it - Juve Stabia sconfitta a Palermo: Vespe al sesto posto

Tempo di lettura: 2 minutiIl pareggio fra Catanzaro e Pisa era un bel trampolino per mettere le distanze dalle inseguitrici, ma nonostante un buon primo tempo, lanon è riuscita a capitalizzare gli sforzi fatti dalle parti di Sirigu: al Renzo Barbera, ilvince la partita per 1-0. Questanon complica le cose in fase di piazzamento playoff, ma accorcia la distanza in classifica dalle contendenti. Adesso, la, è alcon 30 punti, uguali alche, però, è al quintoper la vittoria in questo scontro diretto. La Cremonese è nella terra di mezzo al quarto, a sei punti dallo Spezia mattatore con la Carrarese che settimana prossima sarà ospite al Menti. Alle spalle delle, c’è il Catanzaro ed il Bari, che ha pareggiato col Brescia.