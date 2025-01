Lettera43.it - I guai di Tim tra canone di concessione e Sparkle

Leggi su Lettera43.it

Doccia gelata per i sogni di gloria di Pietro Labriola, ad di Tim, o della sua propensione a vendere la pelle dell’orso prima di averlo accoppato. Lunedì 20 gennaio il Tribunale di Milano prenderà atto che Tim e governo non hanno raggiunto nessun accordo in merito al rimborso di 1 miliardo deldi. A quel punto il giudice potrà dire sì a una richiesta di sospensiva del pronunciamento della Corte d’appello di Roma che imponeva allo Stato di pagare, e allora la partita si trascinerà per almeno un altro anno, oppure lo obbligherà al pagamento. Nel qual caso, di fronte a un rifiuto a mettere mano al portafoglio, Tim in quanto società quotata ha l’obbligo di fare un decreto ingiuntivo. Così si arriverebbe al paradosso che il governo, che di fatto con i francesi di Vivendi da tempo sull’Aventino controlla Tim, andrebbe in contenzioso con se stesso.