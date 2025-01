Spazionapoli.it - “Frecciatina” a Kvara durante la notte a Capodichino: la frase nel bus diventa virale – VIDEO

Calcio Napoli ultimissime – Nellagrande accoglienza aper la squadra azzurra: nel bus spunta quella che sembra essere una vera e proprianei confronti di.Grande entusiasmo per il Napoli calcio, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta per 3-2: le ultimissime prestazioni della squadra di Antonio Conte danno la convinzione che gli azzurri possono lottare per qualcosa di davvero importante per questo campionato. E a Bergamo il gruppo allenato dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha dato sfoggio della sua crescita, mandando un messaggio chiaro e inequivocabile a chiunque voglia lottare da qui alla fine per il titolo.Ne è consapevole anche la tifoseria, che nellaè accorsa in massa per dare il giusto merito ai propri beniamini. Un gesto davvero straordinario, che i tifosi hanno tributato alla squadra anche in virtù dell’ennesimo divieto di trasferta.