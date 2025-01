Scuolalink.it - Cos’è l’Ape Sociale: anticipo pensionistico per soggetti fragili

è undisponibile per i lavoratori che, una volta raggiunti i 63 anni e cinque mesi, si trovano in particolari condizioni di svantaggio. Questo strumento supporta categorie specifiche di lavoratori, come i caregiver, i disoccupati, chi ha svolto mansioni gravose o chi ha un’invalidità civile di almeno il 74%. È una misura pensata per alleggerire il carico economico di chi si trova in situazioni di difficoltà. Chi può richiedereè riservata a chi si trova in particolari condizioni dità. Tra i beneficiari ci sono i caregiver, ossia chi assiste da almeno sei mesi persone con handicap grave, i disoccupati con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, e coloro che hanno un’invalidità civile di almeno il 74%. La misura è prevista anche per chi ha svolto mansioni particolarmente gravose, come i conducenti di mezzi pesanti, gli operai edili, e altre professioni usuranti, a patto che abbiano accumulato almeno 36 anni di contribuzione.