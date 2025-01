Ilgiorno.it - Comunità di Sant’Egidio al rione Scala: "Questa è una casa, non una sede"

Un faro in un quartiere di periferia che rischiava di sentirsi dimenticato e dove, invece, gli anziani sono circondati da amici. Il faro è una “”, non unaper ladi. Gli spazi sono stati inaugurati ieri all’interno di locali di proprietà comunale di via10d/10e, al quartiere. "È una– ha detto Maria Benotti delladi– perché non sono locali in cui svolgere le attività di un’associazione, è un luogo familiare in cui ci si incontra e si creano legami". I locali, chesi è aggiudicata in concessione nel 2022 tramite un bando comunale, sono stati ristrutturati e allestiti grazie a fondi messi a disposizione da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria (rappresentata all’inaugurazione dalla consigliera Carla Torselli) e Fondazione Famiglia Chalmers Ets (presente il presidente, Giovanni Paolo Noli).