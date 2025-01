Oasport.it - Combinata nordica, Lamparter vince l’Individual Compact di Schonach davanti a Riiber. Buona rimonta di Kostner

Leggi su Oasport.it

Johannesha vintodi, seconda e ultima gara valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di. Sulle nevi tedesche è arrivato dunque il primo successo dell’inverno per il campione iridato su trampolino grande del 2021, che centra così la quindicesima affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore.Il vincitore della Sfera di Cristallo nel 2023 ha regalato inoltre all’Austria la prima vittoria della stagione, confermandosi in forma smagliante questo weekend dopo il brillante secondo posto nella Gundersen di ieri. Questa voltanon ha avuto bisogno di giocarsi la prima posizione in volata, staccando il norvegese Jarl Magnusnel corso dell’ultimo giro del segmento di fondo (che si è disputato sulla distanza degli 8 chilometri) dopo aver ottenuto il terzo punteggio nel segmento di salto mattutino su trampolino piccolo.