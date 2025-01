Spazionapoli.it - Biglietti Napoli Juventus, scoppia il caos: “Ho pagato ma dopo 3 giorni…”

Leggi su Spazionapoli.it

ilsuidi: diverse le segnalazioni dei tifosi partenopei anche a tre giorni di distanza dall’acquisto dei ticket Manca meno di una settimana dal big match tra. I partenopei arriveranno alla sfida di sabato pomeriggio, in programma alle 18 al Maradona, con l’entusiasmo di una super vittoria in casa dell’Atalanta. Un successo che ha permesso agli azzurri di allungare momentaneamente a +6 dall’Inter, con 2 partite in meno, e a +7 proprio dalla Dea.Anche lasi presenterà a Fuorigrotta con alle spalle un successo importante. I bianconeri sono riusciti a ritrovare i 3 punti nello scontro diretto per la Champions con il Milan. Un 2-0 convincente, che ha messo in luce una delle migliori prestazioni della squadra di Thiago Motta da inizio stagione.