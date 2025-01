Lanazione.it - Tredicenne porta pistola e proiettili a scuola. La denuncia dopo le foto scattate con gli amici

Civitella (Arezzo), 18 gennaio 2025 –all’uscita di. Lui, ha 13 anni, va alle medie, e ha rubato una semiautomatica ad un parente per farla vedere agli: si sono scattati qualche, non sono finite nei social, ma sono arrivate sotto gli occhi dei genitori che hanno avvertito la preside. Così è arrivata la notizia in caserma: è scattata la perquisizione. Poi i carabinieri hanno segnalato il giovane alla procura minorile di Firenze, anche se non è imputabile, ha meno di 14 anni. Il proprietario è statoto: dovrà rispondere di omessa custodia di armi. Accade a Civitella, nella frazione di Badia Al Pino. È l’8 gennaio, si rientra dal lungo ponte tra Natale e la Befana. L’ultima campanella del giorno è suonata. I ragazzi escono dall’aula. Uno di loro tira fuori un’arma: si tratta di una semiautomatica.