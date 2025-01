Ilrestodelcarlino.it - Tentano di raggirare un 88enne. Lui si mette a urlare e scappano

"Sono entrati con una scusa, uno era vestito con la divisa da vigile urbano. Hanno cercato di portare via i cofanetti con i gioielli di mia moglie, che purtroppo è venuta a mancare. Nulla di valore, ma sono ricordi preziosi di lei. Ho capito che mi stavano raggirando, li ho spinti fuori casa e mi sono messo a. Racconto tutto questo perre in guardia altre persone: non fate entrare sconosciuti in casa, anche se si presentano bene". Pierfrancesco Cecchi, 88 anni, è ancora scosso, ma ha dimostrato un incredibile coraggio e, ora, vuole dare notizia di quanto gli è capitato, così che altri non si trovino in quella situazione. Ieri mattina, hanno suonato al suo campanello, in via Portazza (zona Savena-Mazzini): "Questo tizio si è presentato come un tecnico, dicendo che doveva controllare la pressione della caldaia e i termosifoni perché il piano dei garage si era allagato.