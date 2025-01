Sport.quotidiano.net - Serie B, ventiduesima giornata: Cesena e Salernitana ritrovano la vittoria

Bologna, 18 gennaio 2025 – Ritorna allaildopo tre sconfitte e un pareggio: nella sfida del Ferraris, i romagonoli si impongono per 2-1 grazie alle reti di Antonucci e Donnarumma e danno uno schiaffo al periodo difficilissimo appena concluso. Con questo risultato, la squadra di Mignani ritorna temporaneamente in zona playoff, in attesa delle gare di domani. 2-1 anche per il Mantova ai danni del Cittadella e dellacontro la Reggiana, con mister Breda che trova il primo successo sulla panchina dei campani nel segno di Cerri, autore di una doppietta. La Cremonese conquista tre punti contro il Cosenza e certifica il momento positivo: ora lo Spezia, seppur con una gara in meno, dista solo tre lunghezze. Modena e Frosinone si dividono la posta in palio: al Braglia termina 1-1 con Darboe che al 55' risponde a Palumbo.